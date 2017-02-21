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Посол КР Э.Бейшембиев вручил копии верительных грамот главе госпротокола МИД Пакистана

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/posol-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411197-ru.html

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21 февраля 2017, 10:07       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В г.Исламабад накануне Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан (ИРП) Эрик Бейшембиев вручил копии верительных грамот Сахебзаде А. Хану, Директору государственного протокола МИД ИРП.
Как сообщает пресс-служба ИМД КР, в рамках данного мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух государств. В завершении беседы Сахебзаде А. Хан пожелал Э.Бейшембиеву успехов в должности Посла КР в ИРП.

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