Посол КР Э.Бейшембиев вручил копии верительных грамот главе госпротокола МИД Пакистана

21 февраля 2017, 10:07 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В г.Исламабад накануне Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан (ИРП) Эрик Бейшембиев вручил копии верительных грамот Сахебзаде А. Хану, Директору государственного протокола МИД ИРП.

Как сообщает пресс-служба ИМД КР, в рамках данного мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух государств. В завершении беседы Сахебзаде А. Хан пожелал Э.Бейшембиеву успехов в должности Посла КР в ИРП.