У ученых КГМА появится собственная клиника

21 февраля 2017, 9:57 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева построит свою клиническую базу, сообщил пресс-секретарь вуза Абибилла Пазылов.

По его словам, в настоящее время при поддержке министра здравоохранения Талантбека Батыралиева решается вопрос о выделении земельного участка под строительство, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.

"Вуз действительно нуждается в собственной клинической базе, так как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения", - сказал Пазылов.

Он отметил, что инициативу КГМА и Минздрава поддержала председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению парламента Гулкан Молдобекова.