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У ученых КГМА появится собственная клиника

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411195-ru.html

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21 февраля 2017, 9:57       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева построит свою клиническую базу, сообщил пресс-секретарь вуза Абибилла Пазылов.
По его словам, в настоящее время при поддержке министра здравоохранения Талантбека Батыралиева решается вопрос о выделении земельного участка под строительство, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.
"Вуз действительно нуждается в собственной клинической базе, так как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения", - сказал Пазылов.
Он отметил, что инициативу КГМА и Минздрава поддержала председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению парламента Гулкан Молдобекова.

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