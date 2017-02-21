Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Медакадемия КР построит собственную клиникуМедакадемия КР построит собственную клиникуВодители создали огромную пробку на трассе Бишкек — ОшВодители создали огромную пробку на трассе Бишкек — Ош

На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411194-ru.html

Похожие новости

На трассе Бишкек – Ош образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей

На автодороги "Бишкек-Ош" Образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей

Из-за бескультурья водителей на дороге Бишкек - Ош образовалась пробка

На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасно

На участке автодороги "Бишкек-Ош" принудительно спущено 400 тыс кубов снега

21 февраля 2017, 9:48       Комментарии

На 218-220 км автодороги Бишкек-Ош образовалась пробка. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог. По информации министерства, пробка образовалась из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.
"20 февраля 2017 года в 16:00 на 223-224 км автодороги Бишкек-Ош сошли снежные лавины после артобстрелов. Автодорога была временно закрыта. 21 февраля в 01:30 дорога была вновь открыта после очистки, но водители автотранспортных средств не соблюдая правила дорожного движения - не становясь в ряд позади автомашин, объезжая, создали 3-4 ряда, тем самым не давая встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе. Образовалась пробка, которую до сих пор регулируют сотрудники ДЭПа-23 и три сотрудника патрульной милиции", - сообщили в министерстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум