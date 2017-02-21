На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

21 февраля 2017, 9:48 Комментарии

На 218-220 км автодороги Бишкек-Ош образовалась пробка. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог. По информации министерства, пробка образовалась из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения.

"20 февраля 2017 года в 16:00 на 223-224 км автодороги Бишкек-Ош сошли снежные лавины после артобстрелов. Автодорога была временно закрыта. 21 февраля в 01:30 дорога была вновь открыта после очистки, но водители автотранспортных средств не соблюдая правила дорожного движения - не становясь в ряд позади автомашин, объезжая, создали 3-4 ряда, тем самым не давая встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе. Образовалась пробка, которую до сих пор регулируют сотрудники ДЭПа-23 и три сотрудника патрульной милиции", - сообщили в министерстве.