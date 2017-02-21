В Бишкек привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

21 февраля 2017, 10:04 Комментарии

В Бишкек из России 22 февраля привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери и частицу святых мощей святителя Феофана Затворника, который в уединении молился перед чудотворным образом.

Как сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии, святыни прибудут в Свято-Воскресенский кафедральный собор в 14:30. После торжественной встречи на соборной площади состоится молебен. Святыни будут находиться в Свято-Воскресенском соборе до 27 февраля.

По сообщению епархии, икона прославилась в 1812 году. "Послушница московского Зачатьевского монастыря Мария Аденкова вместе с иконой бежала в Тамбов, спасаясь от французов. По дороге ямщик попытался ограбить женщину, и она взмолилась к Богоматери. Внезапно от иконы раздался голос, а мужчина ослеп. В 1827 году чудотворный образ был передан в Вышенскую пустынь, а в 1841 году спас город Тамбов от эпидемии холеры, которая остановилась после усердных молитв перед иконой, а многие заболевшие горожане исцелились", - говорится в сообщении.