Путин потребовал активнее бороться с подростковыми суицидами

21 февраля 2017, 8:57 Комментарии

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков.

Это требование содержатся в перечне поручений, отданных президентом по итогам заседания совета по реализации национальной стратегии по защите интересов детей. Это заседание прошло еще 15 ноября прошлого года.

В тексте документа, размещенном на сайте Кремля, говорится, что правительство России совместно с региональными властями должно принять некие решения, "направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида".

В документе не уточняется, о какого рода решениях идет речь. На самом заседании координационного совета тему профилактики подростковых самоубийств поднимала депутат Ирина Яровая.

В своем выступлении она обращала внимание на появившиеся в СМИ публикации о сообществах, пропагандирующих самоубийства среди подростков. В связи с этим Яровая призвала разработать систему профилактики суицидов.

В мае прошлого года широкий резонанс получила статья "Новой газеты", в которой утверждалось, что некоторые сообщества в социальной сети "ВКонтакте" склоняют подростков к совершению самоубийств.

После этого следственные органы возбудили дело о подстрекательстве подростков к суициду. В конце ноября, уже после заседания координационного совета, стало известно о задержании предполагаемого администратора одной из таких групп.

Еще позже, уже в феврале, в прессе снова стала появляться информация о некой игре, в которую детей пытаются втянуть в социальной сети "ВКонтакте" и в ходе которой пропагандируются самоубийства.

Волна этой игры накрыла и Кыргызстан. В сети появилась информация о виртуальной игре "Синий кит", которая призывает подростков совершить суицид.