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Путин потребовал активнее бороться с подростковыми суицидами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/putin-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411192-ru.html

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21 февраля 2017, 8:57       Комментарии

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям усовершенствовать систему профилактики суицидов среди подростков.
Это требование содержатся в перечне поручений, отданных президентом по итогам заседания совета по реализации национальной стратегии по защите интересов детей. Это заседание прошло еще 15 ноября прошлого года.
В тексте документа, размещенном на сайте Кремля, говорится, что правительство России совместно с региональными властями должно принять некие решения, "направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида".
В документе не уточняется, о какого рода решениях идет речь. На самом заседании координационного совета тему профилактики подростковых самоубийств поднимала депутат Ирина Яровая.
В своем выступлении она обращала внимание на появившиеся в СМИ публикации о сообществах, пропагандирующих самоубийства среди подростков. В связи с этим Яровая призвала разработать систему профилактики суицидов.
В мае прошлого года широкий резонанс получила статья "Новой газеты", в которой утверждалось, что некоторые сообщества в социальной сети "ВКонтакте" склоняют подростков к совершению самоубийств.
После этого следственные органы возбудили дело о подстрекательстве подростков к суициду. В конце ноября, уже после заседания координационного совета, стало известно о задержании предполагаемого администратора одной из таких групп.
Еще позже, уже в феврале, в прессе снова стала появляться информация о некой игре, в которую детей пытаются втянуть в социальной сети "ВКонтакте" и в ходе которой пропагандируются самоубийства.
Волна этой игры накрыла и Кыргызстан. В сети появилась информация о виртуальной игре "Синий кит", которая призывает подростков совершить суицид.

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