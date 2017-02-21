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Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/umer-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411189-ru.html

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21 февраля 2017, 9:30       Комментарии

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Как рассказал агентству Рейтер заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину внезапно стало плохо, когда он находился в своем офисе в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в больницу, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется.
"Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях", – так отреагировала в "Твиттере" Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы.

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