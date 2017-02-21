Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

21 февраля 2017, 9:30 Комментарии

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как рассказал агентству Рейтер заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину внезапно стало плохо, когда он находился в своем офисе в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в больницу, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется.

"Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях", – так отреагировала в "Твиттере" Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы.