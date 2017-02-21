Медакадемия построит собственную клинику

21 февраля 2017, 9:52 Комментарии

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева построит собственную клинику, сообщает пресс-служба Минобразования.

В настоящее время решается вопрос о выделении земельного участка для ее строительства, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.

"В вузе действительно нуждаются в собственной клинической базе, так как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения", – говорится в сообщении.