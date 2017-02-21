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В центре Бишкека при пожаре в доме погибла женщинаВ центре Бишкека при пожаре в доме погибла женщинаМедакадемия КР построит собственную клиникуМедакадемия КР построит собственную клинику

Медакадемия построит собственную клинику

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/medaka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411187-ru.html

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21 февраля 2017, 9:52       Комментарии

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева построит собственную клинику, сообщает пресс-служба Минобразования.
В настоящее время решается вопрос о выделении земельного участка для ее строительства, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование будущей клиники.
"В вузе действительно нуждаются в собственной клинической базе, так как качественная подготовка будущих врачей должна проходить только в клиниках, больницах, ЦСМ и других учреждениях практического здравоохранения", – говорится в сообщении.

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