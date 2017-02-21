Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Индиец очнулся по пути на собственные похороныИндиец очнулся по пути на собственные похороныВ Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юртыВ Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юрты

На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355738_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411186-ru.html

Похожие новости

В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр

На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

На автодороги "Бишкек-Ош" Образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей

Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны, - Ч.Турсунбеков

Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

21 февраля 2017, 9:25       Комментарии

21 февраля в связи с ожидаемыми и выпавшими осадками в горных районах и на автодороге Бишкек - Ош сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. Об этом предупреждает МЧС.
<li>перевал Төө-Ашуу, 121-138-й км; </li><li>Ала-Бель, ущелье Чычкан, 198-265-й км; </li><li>перевал Көк-Бель, 351-365-й км; </li><li>Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-90-й км; </li><li>Ала-Бука-Каныш-Кыя, 65-90-й км; </li><li>Красная Горка-Ак-Таш, 1-9-й км; </li><li>Казарман-Актал-Чат (перевал Кара-Көө), 67-94-й км; </li><li>на участке Ийри-Суу, 42-44-й км; </li><li>Арал-Миң-Куш, 1-10-й км;</li><li>Каракол-Эңилчек (Чоң-Ашуу), 45-92-й км; </li><li>Барскоон-Ак-Шыйрак (перевал Барскоон); </li><li>Сөөк, 60-68-й км.</li>
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум