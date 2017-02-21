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Из-за бескультурья водителей на дороге Бишкек - Ош образовалась пробка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355740_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411184-ru.html

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Водители создали огромную пробку на трассе Бишкек — Ош

На трассе Бишкек – Ош образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей

21 февраля 2017, 9:34       Комментарии

Из-за отсутствия солидарности водителей на дороге Бишкек - Ош образовалась пробка. Об этом сообщает Госдирекция автодороги Бишкек - Ош (ГДАД).
20 февраля в 16.00 после артобстрелов на 223-224-м км сошли снежные лавины общим объемом 14,4 тыс. куб. метров, вследствие чего автодорога временно была закрыта.
По очистке трассы от лавин были задействованы две единицы автопогрузчика, самосвал, а также 12 сотрудников ДЭП № 23.
"Ночью, 21 февраля в 01.30 после очистки лавин дорога вновь была открыта, но скопившиеся автотранспортные средства не соблюдая правил дорожного движения с 218-го км по 220-й км, не становясь в ряд позади автомашин, объезжая, становились рядами и создали 3-4 рядовую пробку. Тем самым не давая встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе. Вследствие этого создана пробка, которую до сих пор регулируют сотрудники ДЭП № 23 и три сотрудника патрульной милиции", - сообщили в ГДАД.

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