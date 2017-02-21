Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасноНа автодороге Бишкек-Ош и в горных районах страны по-прежнему лавиноопасноВпервые для детей-бизнесменов пройдет ярмарка в БишкекеВпервые для детей-бизнесменов пройдет ярмарка в Бишкеке

В Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юрты

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411182-ru.html

Похожие новости

Первый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейса

Ташкент отказался принять авиарейс из Таджикистана

МАК опубликовал результаты анализа метеоусловий в аэропорту "Манас" к моменту крушения Боинга

Эпос "Манас" помог в исследовании человеческой памяти

Душанбе предлагает Ташкенту положить конец "минной войне"

21 февраля 2017, 9:24       Комментарии

Ташкент, 21 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сгоревший столичный ресторан "Манас" будет восстановлен в виде огромной двухэтажной юрты. Об этом сегодня сообщил журналистам основатель ресторана Санжар Максудов.
По его словам, ресторан "Манас" будет восстановлен, но будет ли он на старом месте или же на новом, как он будет выглядеть - все это предстоит решить. "Как один из вариантов, рассматриваем возможность воплощения проекта, который планировали реализовать в Киеве. Он предполагает строительство здания в виде огромной двухэтажной юрты. Думаю, что на этот раз нам придется работать со строителями вплотную. Но и сами конечно будем принимать самое активное участие в процессе", - отметил он.
Напомним, арт-ресторан "Манас" в городе Ташкенте полностью сгорел в результате пожара 7 февраля текущего года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум