В Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юрты

21 февраля 2017, 9:24 Комментарии

Ташкент, 21 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Сгоревший столичный ресторан "Манас" будет восстановлен в виде огромной двухэтажной юрты. Об этом сегодня сообщил журналистам основатель ресторана Санжар Максудов.

По его словам, ресторан "Манас" будет восстановлен, но будет ли он на старом месте или же на новом, как он будет выглядеть - все это предстоит решить. "Как один из вариантов, рассматриваем возможность воплощения проекта, который планировали реализовать в Киеве. Он предполагает строительство здания в виде огромной двухэтажной юрты. Думаю, что на этот раз нам придется работать со строителями вплотную. Но и сами конечно будем принимать самое активное участие в процессе", - отметил он.

Напомним, арт-ресторан "Манас" в городе Ташкенте полностью сгорел в результате пожара 7 февраля текущего года.