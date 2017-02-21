Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Умер постпред России при ООН Виталий ЧуркинУмер постпред России при ООН Виталий ЧуркинИндиец очнулся по пути на собственные похороныИндиец очнулся по пути на собственные похороны

СБ ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России Чуркина

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sb-oon-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411181-ru.html

Похожие новости

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе "Мисс мира"

Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

МИД требует от посольства России присутствия участника ДТП в следствии

В Сирии погибли четыре российских военных советника

Гладилов: Многие телепередачи российских каналов смотреть уже невозможно

21 февраля 2017, 9:29       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и правительству России.
"Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации", — говорится в принятом в понедельник вечером заявлении.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.
"Члены Совета скорбят о после, который провел более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет", — говорится в заявлении. Документ был принят единогласно при председательстве в СБ ООН в феврале делегации Украины.
С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН будет открыта книга соболезнований.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум