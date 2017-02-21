21 февраля 2017, 9:40 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. На автодороги "Бишкек-Ош" Образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее информации, 20 февраля 2017 года днем в 16 часов после артобстрелов на 223-224 км сошли снежные лавины общим объемом 14 тыс 400 кубометров, вследствие чего автодорога "Бишкек-Ош" была временно закрыта. По очистке автодороги от лавин были задействованы 2 единицы автопогрузчика, Унимог, Ротор и самосвал МАЗ, а также 12 человек рабочих.

"Ночью, 21 февраля в 01:30 после очистки лавин дорога вновь была открыта. Но водители скопившегося автотранспорта, не соблюдая правила дорожного движения с 218 км по 220 км, не становясь в ряд позади автомашин, объезжая становились рядами и создали 3-4 рядовую пробку, тем самым не давая встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе. Вследствие этого создана пробка, которую до сих пор регулируют сотрудники ДЭПа-23 и три сотрудника патрульной милиции", - говорится в сообщении.