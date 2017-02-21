"Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом". Приз — выход в Кубок АФК

21 февраля 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" сегодня проведет первую игру против вице-чемпиона Таджикистана - клуб "Хосилот" - за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации.

Отбор состоит из трех раундов, "Дордой" успешно преодолел уже два. Путевка за выход в основной раунд будет разыграна в двухматчевом противостоянии.

Первая игра начнется сегодня, 21 февраля, в 15.00 на стадионе имени Суюмбаева в Оше. Ответный матч состоится 28 февраля в Душанбе.

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.