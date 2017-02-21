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"Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом". Приз — выход в Кубок АФК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411179-ru.html

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21 февраля 2017, 9:20       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" сегодня проведет первую игру против вице-чемпиона Таджикистана - клуб "Хосилот" - за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации.
Отбор состоит из трех раундов, "Дордой" успешно преодолел уже два. Путевка за выход в основной раунд будет разыграна в двухматчевом противостоянии.
Первая игра начнется сегодня, 21 февраля, в 15.00 на стадионе имени Суюмбаева в Оше. Ответный матч состоится 28 февраля в Душанбе.
Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.

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