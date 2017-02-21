Впервые для детей-бизнесменов пройдет ярмарка в Бишкеке

21 февраля 2017, 9:22 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке состоится первая бизнес-ярмарка для детей, сообщили в оргкомитете.

По данным организаторов, мероприятие пройдет 26 февраля в одном из торговых центров столицы с 12.00 до 18.00. Детская ярмарка с участием 40 бизнесменов от 3 до 16 лет состоится в рамках еженедельного детского бизнес-марафона.

"Будут созданы все условия для их презентаций и продажи продукции и услуг. Выставить свою продукцию могут все дети до 16 лет, имеющие бизнес и стремление развиваться в предпринимательском направлении. Зарегистрироваться можно до 18.00 23 февраля", - пояснили организаторы.

Каждый юный бизнесмен отдаст 10 процентов от прибыли на благотворительность, а сам процесс будет сопровождаться детской шоу-программой.

"Наши дети способны генерировать оригинальные и полезные бизнес-идеи, и, чтобы зажечь в них интерес к предпринимательству, помочь организовать дело и занять свое место в жизни, мы проводим этот еженедельный детский бизнес-марафон, объединив усилия, знания и опыт для развития детей. Мы готовы организовывать такие площадки на безвозмездной основе", - сказали в оргкомитете.

Тот, кто больше всех заработает в ходе продаж, станет победителем. Кроме этого, всех участников мероприятия ожидают поощрительные призы.

Целью бизнес-марафона является развитие предпринимательского потенциала и навыков у детей, а также привлечение партнеров и потенциальных инвесторов для сотрудничества в детском производственном секторе.

Организаторами мероприятия являются агрохолдинг "Жашыл чарба", ОФ "Лига защитников прав ребенка", ОО "Ассоциация социальных предпринимателей", ОФ "Чын дилимден", подрядная компания "Dream House", Enactus и студия графического дизайна MADE.