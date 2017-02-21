Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юртыВ Ташкенте возродится ресторан "Манас" в виде двухэтажной юрты"Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом". Приз — выход в Кубок АФК"Дордой" сыграет с таджикским "Хосилотом". Приз — выход в Кубок АФК

Впервые для детей-бизнесменов пройдет ярмарка в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411178-ru.html

Похожие новости

В Бишкек привезут Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

В центре Бишкека при пожаре в доме погибла женщина

На 218-220 км автодороги Бишкек—Ош образовалась пробка, - Минтранс

Водители создали огромную пробку на трассе Бишкек — Ош

На трассе Бишкек – Ош образовалась пробка из-за отсутствия солидарности водителей

21 февраля 2017, 9:22       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке состоится первая бизнес-ярмарка для детей, сообщили в оргкомитете.
По данным организаторов, мероприятие пройдет 26 февраля в одном из торговых центров столицы с 12.00 до 18.00. Детская ярмарка с участием 40 бизнесменов от 3 до 16 лет состоится в рамках еженедельного детского бизнес-марафона.
"Будут созданы все условия для их презентаций и продажи продукции и услуг. Выставить свою продукцию могут все дети до 16 лет, имеющие бизнес и стремление развиваться в предпринимательском направлении. Зарегистрироваться можно до 18.00 23 февраля", - пояснили организаторы.
Каждый юный бизнесмен отдаст 10 процентов от прибыли на благотворительность, а сам процесс будет сопровождаться детской шоу-программой.
"Наши дети способны генерировать оригинальные и полезные бизнес-идеи, и, чтобы зажечь в них интерес к предпринимательству, помочь организовать дело и занять свое место в жизни, мы проводим этот еженедельный детский бизнес-марафон, объединив усилия, знания и опыт для развития детей. Мы готовы организовывать такие площадки на безвозмездной основе", - сказали в оргкомитете.
Тот, кто больше всех заработает в ходе продаж, станет победителем. Кроме этого, всех участников мероприятия ожидают поощрительные призы.
Целью бизнес-марафона является развитие предпринимательского потенциала и навыков у детей, а также привлечение партнеров и потенциальных инвесторов для сотрудничества в детском производственном секторе.
Организаторами мероприятия являются агрохолдинг "Жашыл чарба", ОФ "Лига защитников прав ребенка", ОО "Ассоциация социальных предпринимателей", ОФ "Чын дилимден", подрядная компания "Dream House", Enactus и студия графического дизайна MADE.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум