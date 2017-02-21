Водители создали огромную пробку на трассе Бишкек — Ош

21 февраля 2017, 9:42 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. С ночи на трассе Бишкек - Ош стоят машины из-за пробки, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

В понедельник 20 февраля днем после артобстрелов на 223-224-м километре сошли снежные лавины общим объемом 14,4 тысячи кубометров, вследствие чего автодорога Бишкек - Ош временно была закрыта. Ночью 21 февраля в 01.30 после очистки от снежной массы трассу открыли.

"Однако водители, не соблюдая Правила дорожного движения, с 218-го по 220-й километр не вставали за автомашинами, объезжали их и создали 3-4-рядную пробку. Тем самым они не давали встречным автотранспортным средствам проехать по своей полосе", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что образовалась пробка, которую до сих пор не могут устранить работники ДЭП-23 и три сотрудника патрульной милиции.