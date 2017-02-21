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Совет судей установил штатную численность Службы судебных приставов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411175-ru.html

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21 февраля 2017, 9:19       Комментарии

Совет судей рассмотрел обращение Судебного департамента при Верховном суде Кыргызстана о согласовании структуры и штатного расписания подразделений Службы судебных приставов на 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе Судебного департамента.
Таким образом, Совет судей установил предельную численность государственных служащих Службы судебных приставов и дал свое согласие на утверждение структуры и штатного расписания подразделений служб судебных приставов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 закона КР "О судебных приставах", принятый Жогорку Кенешем от 29 июня 2016 года, структуру и штатное расписание подразделений Службы судебных приставов, в пределах установленной председателем Верховного суда общей штатной численности госслужащих уполномоченного органа, утверждает руководитель уполномоченного органа по согласованию с Советом судей КР.

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