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Больше не поохотятся. Милиционеры изъяли два ружья, два - добровольно сдали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355734_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411172-ru.html

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21 февраля 2017, 9:09       Комментарии

Сотрудники уголовного розыска ОВД Кара-Буринского района Таласской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий изъяли незаконно хранящееся ружьё ИЖ-56, принадлежащее 29-летнему местному жителю Д.Д.
Также милиционерами ОВД Баткенского района Баткенской области изъято ружьё "ТОЗ 8", которое хранилось у 41-летнего М.Т. без разрешительных документов.
Кроме того, двое жителей Сузакского района Джалал-Абадской области и Сокулукского района Чуйской области добровольно выдали милиции два охотничьих ружья. 17-летний К.Д., житель Сузакского района, сообщил, что ружье ему досталось от деда.
В настоящий момент изъятое и добровольно выданное оружие переданы в территориальные отделы по лицензионно-разрешительной работе.

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