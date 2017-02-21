Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Совет судей установил штатную численность Службы судебных приставовСовет судей установил штатную численность Службы судебных приставовБольше не поохотятся. Милиционеры изъяли два ружья, два - добровольно сдалиБольше не поохотятся. Милиционеры изъяли два ружья, два - добровольно сдали

В Мельбурне самолет упал на торговый центр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355736_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411171-ru.html

Похожие новости

В Австралии легкомоторный самолет упал на торговый центр

Для работников прокуратуры провели тренинг по предотвращению торговлей людьми

Первый вице-премьер КР встретился с родственниками Жакшылыка, чья семья погибла в результате крушения самолета

Главы МИД КР и Словакии подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей

Служебно-разыскные собаки Нанни и Айрис объявили войну наркоторговцам

21 февраля 2017, 9:14       Комментарии

Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air, на борту которого находились минимум пять человек, во вторник, 21 февраля, рухнул на здание торгового центра Эссендона - северного пригорода австралийского Мельбурна, передает DW.
По данным агентства AP, воздушное судно выполняло чартерный рейс из аэропорта Эссендон на австралийский остров Кинг, недалеко от северо-западной оконечности Тасмании.
На кадрах, поступающих с места ЧП, видны столбы дыма и пламени над торговым центом. Точное число жертв устанавливается. "Люди стали жертвами худшей катастрофы в нашей гражданской авиации за минувшие 30 лет", - прокомментировала ситуацию премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс. По данным СМИ, самолет врезался в ту часть здания, где находились складские помещения. На место трагедии оперативно прибыли полиция и медики, пожарные ведут борьбу с огнем.
По словам представителей правоохранительных органов, за несколько минут до катастрофы пилот машины сообщил о "катастрофическом отказе" двигателей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум