Жителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибке

21 февраля 2017, 8:55 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. ОАО "Северэлектро" прислало жителю села Беловодского квитанцию на оплату электроэнергии более чем на 2 миллиона сомов. Об этом агентству Sputnik Кыргызстан сообщил сам абонент Мирлан Кожомуратов.

По его словам, счет пришел более двух месяцев назад. Выяснилось, что это ошибка контролера.

"Когда я пришел в РЭС, они сами удивились, перепроверили и увидели, что это ошибка. В шутку попросили заплатить, а потом все исправили", - сказал Кожомуратов.

В пресс-службе ОАО "Северэлектро" также пояснили, что это просчет контролера. Сотрудник ошибся, когда снимал показания. Процесс выдачи квитанций автоматизирован, ввиду этого ошибочный счет дошел до абонента.

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