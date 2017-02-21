Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В США начались продажи летающего внедорожникаВ США начались продажи летающего внедорожникаС.Салиев, совершивший кругосветное путешествие: Сразу после посадки в Нигерии приехал джип с четырьмя автоматчиками и нас арестовалиС.Салиев, совершивший кругосветное путешествие: Сразу после посадки в Нигерии приехал джип с четырьмя автоматчиками и нас арестовали

Жителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибке

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411170-ru.html

Похожие новости

Жители Франции устроили многотысячные протесты против коррупции‍

Жителей накрытых лавиной домов переселили

Жителям Бишкека и Оша не дадут ипотеку по линии ГИК

Визит А.Атамбаева в ЕС показал, что главы ключевых стран Европы относятся к КР положительно, - политолог

Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в РФ

21 февраля 2017, 8:55       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. ОАО "Северэлектро" прислало жителю села Беловодского квитанцию на оплату электроэнергии более чем на 2 миллиона сомов. Об этом агентству Sputnik Кыргызстан сообщил сам абонент Мирлан Кожомуратов.
По его словам, счет пришел более двух месяцев назад. Выяснилось, что это ошибка контролера.
"Когда я пришел в РЭС, они сами удивились, перепроверили и увидели, что это ошибка. В шутку попросили заплатить, а потом все исправили", - сказал Кожомуратов.
В пресс-службе ОАО "Северэлектро" также пояснили, что это просчет контролера. Сотрудник ошибся, когда снимал показания. Процесс выдачи квитанций автоматизирован, ввиду этого ошибочный счет дошел до абонента.
Чересчур "умные" электросчетчики - почему абонентам приходят огромные счета, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум