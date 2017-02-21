В апреле в Бишкеке откроется выставка-ярмарка "Кыргызстан"

21 февраля 2017, 9:07 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. 20-24 апреля в Бишкеке будет работать 19-я международная универсальная выставка-ярмарка "Кыргызстан-2017", сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Мероприятие пройдет под патронатом правительства Кыргызстана. Помимо отечественных компаний, представят свою продукцию фирмы и компании из СНГ и дальнего зарубежья.

Как отмечают организаторы, выставка поможет презентовать новые компании, услуги, а также найти партнеров и наладить прямые продажи. Еще одна причина - прямая коммуникация с потребителями.

Всего будет представлено 12 разделов с различными видами товаров и услуг - от продуктов питания и легкой промышленности до банковских услуг и телекоммуникаций.