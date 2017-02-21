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Жителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибкеЖителю Беловодска пришел счет за свет на 2 млн сомов — по ошибкеКругосветный путешественник рассказал молодежи свою историю успехаКругосветный путешественник рассказал молодежи свою историю успеха

С.Салиев, совершивший кругосветное путешествие: Сразу после посадки в Нигерии приехал джип с четырьмя автоматчиками и нас арестовали

 

Фотографии: akipress.kg

 

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411168-ru.html

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21 февраля 2017, 8:50       Комментарии

Союзбек Салиев, облетевший мир на одномоторном самолете, прочитал студентам КГУСТА лекцию "Как сфокусироваться на достижении успеха". Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. "Моя первая профессия - учитель, вторая - бухучет и аудит, третья - летчик. Окончил Фрунзенское авиационное техническое училище. Многие говорят, что я совершил поступок не соответствующий кыргызу. На вопрос почему, я отвечаю, что мы кыргызы - кочевники. Нам всегда было интересно, что находится по ту сторону горы, а так как летчик я имел свой профессиональный интерес", - рассказал он.
По словам С.Салиева идея облететь мир пришла к нему 10 лет назад. "Но я тогда думал, что для такого простого человека, как я, это невозможно. Со временем я начал изучать, кто, как слетал и на каком самолете. Через 5 лет я начал готовиться. Так как на двухмоторный самолет денег не хватило, взял одномоторный. Это было рискованно, жизнь во время полета над океаном зависела от одного двигателя.
Самолет помогли подготовить наши кыргызские механики и электрики. Перед вылетом премьер-министр вручил мне флаг Кыргызстана с которым мы с моим другом Йонасом облетели земной шар", - поделился летчик.
Во время своего выступления С.Салиев отметил, что 80% успеха зависит от подготовки. "Я тщательно готовился и изучал все проблемы, смотрел специальные сайты. Самая большая проблема была в Нигерии. Сразу после посадки самолета приехал джип с четырьмя автоматчиками и нас арестовали. Оказалась номер разрешения поздно поступил в Нигерию, после того как я показал его, мы продолжили свое путешествие", - сказал он.
"Если у вас есть цель, то вы должны придерживаться ее до самого конца. Разбейте эту цель на 10-15 лет и делайте шаг за шагом", - заключил С.Салиев.

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