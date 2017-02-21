Кругосветный путешественник рассказал молодежи свою историю успеха

21 февраля 2017, 8:45 Комментарии

Союзбек Салиев, первый кыргызстанец, облетевший земной шар на одномоторном самолете, прочитал лекцию "Как сфокусироваться на достижении успеха" студентам Кыргызского государственного университета строительства транспорта и архитектуры, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Моя первая профессия — учитель, вторая – бухучет и аудит, третья – летчик. Окончил Фрунзенское авиационное техническое училище. Многие говорят, что я совершил поступок не соответствующий кыргызу. На вопрос почему, я отвечаю, что мы кыргызы – кочевники. Нам всегда было интересно, что находится по ту сторону горы, а так как летчик я имел свой профессиональный интерес", – рассказывает Салиев.

Идея пришла лет 10 назад.

"Но я тогда думал, что для такого простого человека, как я, это невозможно. Со временем я начал изучать, кто, как слетал и на каком самолете. Через 5 лет я начал готовиться. Так как на двухмоторный самолет денег не хватило, взял одномоторный. Это было рискованно, жизнь во время полета над океаном зависела от одного двигателя. Самолет помогли подготовить наши кыргызские механики и электрики. Перед вылетом Премьер-министр вручил мне флаг Кыргызской Республики с которым мы с моим другом Йонасом облетели земной шар", – поделился путешественник.

Во время своего выступления Союзбек Салиев отметил, что 80% успеха зависит от подготовки.

"Я тщательно готовился и изучал все проблемы, смотрел специальные сайты. Самая большая проблема была в Нигерии. Сразу после посадки самолета приехал джип с четырьмя автоматчиками и нас арестовали. Оказалась номер разрешения поздно поступил в Нигерию, после того как я показал его, мы продолжили свое путешествие", – сказал он.