Велосипедист Евгений Ваккер из КР попытается покорить Азию пятый раз

21 февраля 2017, 8:42 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Кыргызстанец Евгений Ваккер завершает подготовительные сборы к Чемпионату Азии по велоспорту на шоссе, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Спортсмен готовится в Турции. Первенство будет проходить с 23 февраля по 4 марта. На 37-м чемпионате Азии кыргызстанец поборется пятый раз за титул чемпиона в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом. Она начнется 27 февраля на трассе "Формулы-1" Gran Prix Bahrein. 2 марта Ваккер также выступит в групповой гонке на 180 километров.

Евгений Ваккер является самым титулованным велогонщиком в Азии: он десятикратный призер чемпионатов континента, имеет четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, выпускник Республиканского училища олимпийского резерва является шестикратным призером Азиатских игр, двукратным чемпионом мира в группе "В", участником трех Олимпиад и обладателем Кубка Азии по треку. В 2015 году за заслуги перед страной Ваккеру вручили орден "Манас" III степени.