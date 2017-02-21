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Прогноз погоды: в Бишкеке утром туманноПрогноз погоды: в Бишкеке утром туманноНа границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясениеНа границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

Positiff: На этой неделе кыргызстанцы отдохнут 23 февраля

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411162-ru.html

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21 февраля 2017, 8:15       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели!
В Кыргызстане 23 февраля отмечается День защитника Отчества и является нерабочим праздничным днем
Согласно Трудовому кодексу КР, продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час.
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По предварительным данным, реализация проекта и строительство парковок начнется с апреля 2017 года.
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Согласно курсу валют по отношению к сому, установленному Национальным банком КР на 20 февраля 2017 года, 1 доллар США составил 69.1054 сомов, 1 евро - 73.5834 сомов, 1 российский рубль - 1.199 сомов и 1 казахский тенге - 0.2167 сомов.
По сообщению Кыргызгидромета, 21 февраля по республике без осадков.
В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область ночью: -8...-13, днем: -2...+3
Таласская область ночью: -12...-17, днем: -2...+3
Баткенская область ночью: -8...-13, днем: -2...+3
Ошская и Жалал-Абадская области ночью: -8...-13, днем: -2...+3
Иссык-Кульская область ночью: -10...-15, днем: -2...+3
Нарынская область ночью: -22...-27, днем: -5...-10
В Бишкеке без осадков. Возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -8...-10, максимальная температура воздуха днем +1...+3.
С уважением, АКИpress.

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