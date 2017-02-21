Positiff: На этой неделе кыргызстанцы отдохнут 23 февраля

21 февраля 2017, 8:15 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели!

В Кыргызстане 23 февраля отмечается День защитника Отчества и является нерабочим праздничным днем

Согласно Трудовому кодексу КР, продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час.

В Бишкеке на участке улицы Шопокова - от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу появится автоматизированный открытый платный паркинг

По предварительным данным, реализация проекта и строительство парковок начнется с апреля 2017 года.

Певица Салтанат Аширова прошла в следующий тур украинского шоу талантов "Голос страны 7"

Певица успешно прошла этап слепых прослушиваний и теперь будет готовиться к этапу "Вокальные бои".

Национальная сборная Кыргызтана по хоккею разгромила Кувейт в первом матче в рамках Азиатских игр в Японии со счетом 5:0

Сегодня, 21 февраля, сборная Кыргызстана проведет матч против сборной Филлипин.

Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова, выступая с травмой ноги, завоевала серебряную медаль турнира в Швеции

В полуфинальной схватке против спортсменки из Японии А.Тыныбекова получила травму при счете 2:6 в пользу соперницы. После оказания медицинской помощи кыргызстанка сумела продолжить схватку и вырвала победу со счетом 9:6.

Кыргызские ученые запатентовали способ и устройство орошения для создания операционного поля зрения при уретерореноскопии

Согласно курсу валют по отношению к сому, установленному Национальным банком КР на 20 февраля 2017 года, 1 доллар США составил 69.1054 сомов, 1 евро - 73.5834 сомов, 1 российский рубль - 1.199 сомов и 1 казахский тенге - 0.2167 сомов.

По сообщению Кыргызгидромета, 21 февраля по республике без осадков.

В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область ночью: -8...-13, днем: -2...+3

Таласская область ночью: -12...-17, днем: -2...+3

Баткенская область ночью: -8...-13, днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области ночью: -8...-13, днем: -2...+3

Иссык-Кульская область ночью: -10...-15, днем: -2...+3

Нарынская область ночью: -22...-27, днем: -5...-10

В Бишкеке без осадков. Возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -8...-10, максимальная температура воздуха днем +1...+3.

С уважением, АКИpress.