Ученые: Через 10 лет на Земле начнется глобальное похолодание

21 февраля 2017, 8:07 Комментарии

Через десять лет на Земле произойдет глобальное похолодание, заявили ученые из Университета Нортумбрии (Великобритания).

Как пишет Росбалт, они составили свой прогноз на основе математического моделирования процессов, происходящих на Солнце. Пик снижения активности придется примерно на 2022 год. Светило будет проходить так называемый минимум Маундера. Аналогичные явления человечество уже переживало в XVII веке, передает Svopi.

Дело в том, что главным регулятором температуры на Земле является лучистая энергия Солнца. Она зависит от расстояния между планетой и светилом. Эта дистанция периодически меняется. Несколько лет назад она была минимальной, и это привело к потеплению, но теперь расстояние между Землей и Солнцем начинает увеличиваться.

Поэтому примерно через десять землян настигнет глобальное похолодание, похожее на то, которое наблюдалось в Европе в начале XVII века.

Как сообщалось ранее, американские астрофизики пришли к выводу, что все живое на Земле будет уничтожено через 30 лет. Исследователи тоже связывают это с активностью Солнца.

Между тем человечество может погибнуть от пандемии, ядерной войны, восстания роботов (примерно 2075 год), а также падение астероида или извержение мощного вулкана.