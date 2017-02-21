Negatiff Снежные лавины унесли жизни трех человек

21 февраля 2017, 8:00 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера.

В Чон-Алайском районе снежная лавина накрыла 2 жилых дома

В результате происшествия погибли дети - Шерматов Караматулло Сагынович, 2006 года рождения, и Шерматова Бактыгүл Сагыновна, 2007 года рождения, ученица 3 класса.

Снежная лавина стала причиной гибели и 20-летний девушки в Кара-Сууйском районе

У погибшей У.Сакиевой осталась 5-месячная дочь.

В Бишкеке неизвестные избили охранника жилого комплекса "Джал Артис"

В 2016 году в государственных органах были найдены финансовые нарушения на сумму более 1 млн сомов, сообщает Министерство финансов