Negatiff Снежные лавины унесли жизни трех человек

21 февраля 2017, 8:00 Комментарии
Информационное агентство АКИpress предлагает подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера.
В Чон-Алайском районе снежная лавина накрыла 2 жилых дома
В результате происшествия погибли дети - Шерматов Караматулло Сагынович, 2006 года рождения, и Шерматова Бактыгүл Сагыновна, 2007 года рождения, ученица 3 класса.
Снежная лавина стала причиной гибели и 20-летний девушки в Кара-Сууйском районе
У погибшей У.Сакиевой осталась 5-месячная дочь.
В Бишкеке неизвестные избили охранника жилого комплекса "Джал Артис"
В 2016 году в государственных органах были найдены финансовые нарушения на сумму более 1 млн сомов, сообщает Министерство финансов