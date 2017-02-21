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Первый вице-премьер-министр навестил родственников Жакшылыка, оставшегося без родителей в результате авиакатастрофы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411158-ru.html

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21 февраля 2017, 6:33       Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев20 февраля встретился с родственниками Жакшылыка Шералиева, оставшегося без попечения родителей в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января. Как сообщила пресс-служба правительства, первый вице-премьер-министр навестил дедушку Жакшылыка, на воспитании которого в настоящее время находится мальчик.
Во время беседы М.Абулгазиев отметил, что все необходимое Жакшылыку со стороны государства будет предоставлено в полном объеме. Кроме того, он проинформировал, что турецкая сторона выразила готовность взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей, в частности Жакшылыка.
М,Абулгазиев подчеркнул, что в случае каких-либо трудностей родственники мальчика могут обратиться в правительство.
В свою очередь дедушка Жакшылыка Шералы Сатыбалдиев выразил признательность всем кыргызстанцам и членам правительственной комиссии, которые оказывают помощь и поддержку по сей день.
Также первый вице-премьер-министр навестил одного из пострадавших Нурбека Солтокенова с целью ознакомления с условиями его проживания, который размещен вместе с сестрой в квартире для временного проживания.
В правительстве напомнили, что на сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области.

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