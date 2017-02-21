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Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны, - Ч.Турсунбеков

 

Фотографии: akipress.kg

          

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411157-ru.html

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21 февраля 2017, 5:15       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 20 февраля принял участие в мероприятии "Молодежная платформа". Об этом сообщила пресс-служба ЖК.
Как подчеркнул спикер, страна нуждается в инициативной и активной молодежи.
"Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны. Поэтому главной задачей молодежи является получение качественного образования, достойного воспитания и укрепление своей личной позиции", - отметил Ч.Турсунбеков.
Ч.Турсунбеков призвал помнить путь наших предков и достойно продолжать его в соответствии с национальными ценностями. "Для служения народу необходимы труд, опыт и знания. Мы сможем построить процветающий Кыргызстан путем установления справедливых ценностей", - отметил он.

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