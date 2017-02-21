Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны, - Ч.Турсунбеков

21 февраля 2017, 5:15 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 20 февраля принял участие в мероприятии "Молодежная платформа". Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

Как подчеркнул спикер, страна нуждается в инициативной и активной молодежи.

"Хорошие знания и твердая позиция являются залогом успеха молодого поколения страны. Поэтому главной задачей молодежи является получение качественного образования, достойного воспитания и укрепление своей личной позиции", - отметил Ч.Турсунбеков.

Ч.Турсунбеков призвал помнить путь наших предков и достойно продолжать его в соответствии с национальными ценностями. "Для служения народу необходимы труд, опыт и знания. Мы сможем построить процветающий Кыргызстан путем установления справедливых ценностей", - отметил он.