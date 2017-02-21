Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Курс демократии, который избрал Кыргызстан, кардинально отличается от пути других государств в этом регионе, - член ЕвропарламентаКурс демократии, который избрал Кыргызстан, кардинально отличается от пути других государств в этом регионе, - член Европарламента

В Верховном суде обсудили проект Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411156-ru.html

Похожие новости

Турсунбеков: Кыргызстану интересны практика и опыт европейского парламентаризма

МВД будет вести проект "Безопасный город" совместно с Госкомитетом связи

Зампред Верховного суда А.Базаралиева встретилась с представителями проекта Евросоюза

С.Аширова из КР прошла слепые прослушивания на украинском проекте шоу "Голос"

Кыргызстан является особым партнером Европейского союза в регионе. Мы вас считаем друзьями, единомышленниками, - депутат И.Григуле

21 февраля 2017, 4:23       Комментарии

В Верховном суде 20 февраля прошла встреча заместителя председателя Верховного суда Анархан Базаралиевойс руководителем проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" Стефаносом Карекласом. Как сообщили в Верховном суде, на встрече ключевой эксперт проекта Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике" Кристоф Копецки рассказал о пилотных тренингах для впервые избранных председателей местных судов Кыргызстана I инстанции, которые прошли 13-14 и 16-17 февраля этого года в городах Бишкек и Ош.
На данных тренингах приняли участие 32 председателя местных судов. Тренинг охватил вопросы, касающиеся организации работы суда, бюджетирование, безопасность судов, судей и сотрудников суда, роль судебного пристава, трудовая дисциплина, дисциплинарная ответственность, дисциплинарные меры, стиль руководства, делопроизводство, архив, работа с персоналом, коммуникация, стрессоустойчивость, связь с представителями СМИ и другие.
По словам К. Копецки, на данном тренинге судьи активно участвовали в обсуждениях. А по результатам видно, что обучение было продуктивным и актуальным для председателей местных судов.
А.Базаралиева отметила важность проведения такого тренинга и для Верховного суда. В свою очередь, судья ВС КР Айбек Давлетов предложил провести обучение для всех судей местных судов.
В итоге, стороны сегодняшней встречи пришли к единому мнению, что необходимо разработать модуль и провести аналогичное обучение для всех судей.
На встрече также приняли участие международные эксперты по вопросам повышения квалификации судей, судьи в отставке из Германии Доктор Хельмут Палдэ и Манфред Верт. Они участвовали на вышеуказанных пилотных тренингах как эксперты-тренеры с международным опытом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум