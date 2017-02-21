Курс демократии, который избрал Кыргызстан, кардинально отличается от пути других государств в этом регионе, - член Европарламента

21 февраля 2017, 3:30 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 20 февраля встретился с председателем делегации комитетов Европарламента по парламентскому сотрудничеству ЕС - Кыргызстан, ЕС-Казахстан, ЕС-Узбекистан, ЕС-Таджикистан и отношениям с Туркменистаном и Монголией Иветой Григуле.

Как сообщила пресс-служба ЖК, в ходе встречи Ч.Турсунбеков отметил, что диалог между Кыргызстаном и Европейским Союзом продолжается в постоянном режиме.

"Состоявшийся накануне визит президента Кыргызстана в Брюссель является третьим за последние четыре года, что говорит о приверженности Кыргызстана развитию тесного и эффективного сотрудничества с ЕС. Ответные визиты депутатов Европейского парламента, Федерального канцлера ФРГ, министра иностранных дел Германии также продемонстрировали поддержку европейских стран и институтов избранного Кыргызстаном пути развития", - подчеркнул спикер.

Касаясь темы межпарламентского сотрудничества, Ч.урсунбеков сказал, что Кыргызстан заинтересован в их дальнейшем развитии. "В рамках нашего межпарламентского диалога могут быть созданы хорошие возможности для укрепления двусторонних отношений в целом. Также нам интересны практика и опыт европейского парламентаризма", - добавил он.

Чыныбай Трусунбеков выразил надежду, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) положительно рассмотрит вопрос о продлении статуса "Партнер по демократии", присвоенный Кыргызстану в апреле 2014 года.

В свою очередь Ивета Григуле отметила, что Кыргызстан является важным партнером Европейского Союза в Центральной Азии. "Курс демократии и власти закона, который избрала ваша республика, кардинально отличается от пути других государств в этом регионе. Кыргызстан является независимой страной уже более 20 лет, однако, поистине демократические преобразования мы наблюдаем последние пять, шесть лет. Это очень маленький срок для построения демократии, но вы уже добились больших успехов", - сообщила сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества.

И.Григуле добавила, что, несмотря на определенные сложности, Кыргызстан не сбивается с выбранного курса развития парламентаризма, и это, по ее словам, безусловно, вызывает уважение. "Мы надеемся, что Кыргызстан чувствует поддержку Европейского Союза. Считаю, что межпарламентское партнерство - еще одна возможность найти больше точек соприкосновения и сфер сотрудничества", - заключила она.