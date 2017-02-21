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Более 600 преподавателей и мастеров производственного обучения системы ПТОО повышают квалификацию

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411154-ru.html

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21 февраля 2017, 2:41       Комментарии

Республиканский научно-методический центр при Агентстве начального и среднего профессионального образования запустил курсы по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения со всех регионов страны. В рамках 10-дневных курсов (72 академических часа) 600 преподавателей повышают квалификацию по ключевым навыкам. В частности, по созданию эффективной обучающей среды на уроках, современным методам и технологиям обучения, методам планирования уроков, и многому другому.
За январь-февраль 2017 года прошли обучение и сертификацию 333 преподавателя и мастера производственного обучения из 31 профессионального лицея и 13 колледжей всех регионов Кыргызстана.
Как отмечают специалисты Республиканского научно-методического центра (РНМЦ) проведенный в 2016 году анализ потребностей в обучении педагогических кадров учебных заведений начального и среднего профессионального образования показал, что преподаватели и мастера производственного обучения не всегда готовы к достижению высокого качества образования.
По словам директора РНМЦ Масумы Башировой, более 60% педагогического состава системы нуждаются в обновлении знаний в области современных подходов в обучении и оценке достижений учащихся, в развитии социального партнерства и более 50% преподавателей необходимо повышение потенциала в области ключевых компетенций (коммуникативность, лидерство, информационно-коммуникационная компетентность, профессиональная этика).
"В этой связи разработанная при содействии проекта АБР "Профессиональное образование и развитие навыков" модульная программа повышения квалификации является актуальной и эффективной. Эффективность программы обусловлена тем, что она разработана на основе современных требований к компетенциям преподавателей профессионального образования", - отметила М.Баширова.
Своевременность данных курсов повышения квалификации в системе профтехобразования отмечают и сами учебные заведения. По словам замдиректора Бишкекского автодорожного колледжа и по совместительству одного из тренеров курсов по повышению квалификации Максата Толобаева, данные курсы уникальны по своему содержанию для кыргызстанских профлицеев и колледжей. Основная задача состоит в том, чтобы обучить преподавателей новым интерактивным методам работы с учащимися. Суть этой методики заключается в постановке цели и достижении результата.
"Наша главная задача, чтобы учащиеся профессиональных образовательных учреждений страны были востребованы на рыке труда, для этого нужно менять методику преподавания, - отмечает М.Толобаев. - Во время тренингов подавляющее большинство преподавателей впервые узнают об интерактивной методике обучения. Совместно в группах мы разработали интерактивные планы уроков. Дальше уже сами преподаватели будут внедрять в своих колледжах и лицеях эту методику, апробировать ее на практике. Самое главное для нас сегодня, чтобы студент работал во время занятий, а не просто слушал".

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