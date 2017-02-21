Ежегодно Госцентр судебных экспертиз проводит около 7 тыс. экспертиз

21 февраля 2017, 1:28 Комментарии

Ежегодно Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиций Кыргызстана проводит около 7 тыс. экспертиз. Об этом 20 февраля сообщила заместитель директора Госцентра Аида Кадырова.

Так, по ее словам, в 2016 году были проведены 3 тыс. автотехнических экспертиз, 1 тыс. баллистических, по наркотическому направлению - 800 экспертиз.

"Существует 48 видов экспертиз, они разделены по 14 подразделениям, которые существуют в Госцентре", - сказала она.

При поддержке УНП ООН планируется поездка экспертов из Кыргызстана в Грузию для прохождения тренингов. Также отмечено, что Министерства юстиции Кыргызстана и Китая сотрудничают по линии экспертной деятельности, так как Китай является единственной страной, которая полностью прошла международную аккредитацию.