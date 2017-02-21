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Госагентство охраны окружающей среды предлагает поправки в закон об экологической экспертизеГосагентство охраны окружающей среды предлагает поправки в закон об экологической экспертизе

Ежегодно Госцентр судебных экспертиз проводит около 7 тыс. экспертиз

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411153-ru.html

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Генпрокурор может возбуждать уголовные дела на судей, если вынесенный ими судебный акт отменен или изменен вышестоящей инстанцией, - Конституционная палата

21 февраля 2017, 1:28       Комментарии

Ежегодно Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиций Кыргызстана проводит около 7 тыс. экспертиз. Об этом 20 февраля сообщила заместитель директора Госцентра Аида Кадырова.
Так, по ее словам, в 2016 году были проведены 3 тыс. автотехнических экспертиз, 1 тыс. баллистических, по наркотическому направлению - 800 экспертиз.
"Существует 48 видов экспертиз, они разделены по 14 подразделениям, которые существуют в Госцентре", - сказала она.
При поддержке УНП ООН планируется поездка экспертов из Кыргызстана в Грузию для прохождения тренингов. Также отмечено, что Министерства юстиции Кыргызстана и Китая сотрудничают по линии экспертной деятельности, так как Китай является единственной страной, которая полностью прошла международную аккредитацию.

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