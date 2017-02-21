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Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

Госагентство охраны окружающей среды предлагает поправки в закон об экологической экспертизе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411152-ru.html

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21 февраля 2017, 0:15       Комментарии

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагает поправки в законы об охране атмосферного воздуха и об экологической экспертизе. Соответствующий проект закона агентство выносит на общественное обсуждение. Как говорится в справке-обосновании, в закон "Об охране атмосферного воздуха" предлагается внести изменения для приведения его в соответствие с законом "О лицензионно-разрешительной системе КР", в части урегулирования видов разрешений.
В закон "Об экологической экспертизе" предлагается внести ряд изменений, касающихся объектов экологической экспертизы, представления материалов на государственную экологическую экспертизу и порядка ее проведения.
Предлагается прописать, что экологическая экспертиза проводится с целью предупреждения возможного неблагоприятного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Из закона исключаются цели проведения экологической экспертизы.
Отмечается, что порядок проведения государственной экологической экспертизы устанавливается правительством Кыргызстана.
Инициатор проекта для проведения государственной экологической экспертизы обязан представить следующую документацию:
- материалы оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- копии положительных заключений и/или документов согласований соответствующих государственных органов надзора и контроля, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, перечень которых устанавливаются порядком проведения государственной экологической экспертизы, утверждаемым правительством КР.
- заключение общественной экологической экспертизы, если она проводилась.

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