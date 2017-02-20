Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

20 февраля 2017, 21:22 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 20 февраля посетил село "Дача СУ", которые пострадали в результате авиационной катастрофы "Боинг-747" в Сокулукском районе Чуйской области 16 января.

Как сообщила пресс-служба правительства, первый вице-премьер-министр акцентировал внимание на том, чтобы люди не шли на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги в целях выплаты полагающихся компенсаций. Он заверил в том, что государство и есть "адвокат", который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им материальную помощь и компенсации.

М.Абулгазиев сообщил, что в настоящее время на специальный счет МСЧ, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило более 91 млн сомов. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

В ходе встречи жители выразили свою признательность и благодарность за оказываемую поддержку и помощь, а также обратились с просьбой к правительственной комиссии организовать мобильную клинику, которая бы в течение некоторого времени находилась на территории поселка и оказывала бы необходимую медицинскую помощь.

Первый вице-премьер-министр поручил министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву решить данный вопрос, обеспечив необходимую помощь.