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Прокурором Жайылского района стал Мамбеталы Турдумаматов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411149-ru.html

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На депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за коррупцию и подлог

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Алмамбета Шыкмаматова

20 февраля 2017, 20:42       Комментарии

Турдумаматов Мамбеталы Нурдинович назначен прокурором Жайылского района Чуйской области. Как АКИpress сообщили в Генеральной прокуратуре, распряжение о назначении подписано 31 января 2017 года.
Ранее он занимал должность заместителя прокурора Таласской области.
Известно, что после выборов депутатов в местные кенеши 16 декабря Алтынбек Намазалиев был освобожден от должности и.о. прокурора Жайылского района.
Причиной освобождения Намазалиева послужило "отсутствие надлежащего прокурорского надзора за разрешением Жайылским РОВД материала по коллективному заявлению торговцев базара "Азия-2" города Кара-Балты, вследствие чего были нарушены конституционные права избирателей".
После его освобождения обязанности прокурора Жайылского района исполнял Нурлан Токпаев.

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