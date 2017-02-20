В Бишкеке работники автомойки "CarCity" нарушают санитарные нормы, - мэрия

20 февраля 2017, 20:55 Комментарии

В Первомайском районе Бишкека санитарно-экологическая инспекция организовала очередной рейд, который выявил нарушителей. Как сообщила пресс-служба мэрии, сотрудники инспекции установили, что работники автомойки "CarCity", (ул.Л.Толстого напротив дома №16) складируются иловые отходы в неустановленном месте, а также прилегающая территория находится в антисанитарном состоянии.

Также на прилегающей территории домов №400, 531, 541 по проспекту Дэн Сяопина, бизнесмены реализуют уголь в неустановленном месте, то есть на тротуарной части и вдоль дороги. Порядок в городе также нарушают компании: ОсОО "Флагман" (ул. Тыныстанова №101а), ОсОО "Нурисди" (ул. Жумабека №9), ОсОО "Экиз" (ул. Тыналиева-Масалиева), ОсОО "Салютем2 (ул. Токтогула №194), ОсОО "Стальмонтаж плюс" (ул. Загорская №30).