Для работников прокуратуры провели тренинг по предотвращению торговлей людьми

20 февраля 2017, 21:03 Комментарии

Генеральная прокуратура провела обучающий тренинг на тему "Предотвращение и борьба с торговлей людьми" для потенциальных тренеров из числа работников органов прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, тренинг организован в целях повышения уровня надзора за расследованием преступлений по уголовным делам, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных статьей 124 ("Торговля людьми") УК КР и поддержания государственного обвинения по данной категории уголовных дел в суде.

В качестве лекторов выступили эксперты в области предотвращения преступлений по торговле людьми: экс-заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько, начальник учебного центра Карагандинской академии МВД Казахстана Жангали Кенбаев, специалист в области психологии и коммуникаций М.Мунькин.

В ходе лекционных занятий проведен сравнительный анализ законодательства Кыргызстана и международных стандартов в сфере противодействия торговле людьми.

Участники дискуссий обсуждали некоторые вопросы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Освещены проблемные особенности квалификации данного вида преступлений и рассмотрения аналогичных уголовных дел с участием детей.