Праздник элечека с участием 1 000 женщин пройдет в Бишкеке

20 февраля 2017, 20:20 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В Бишкеке пройдет праздничное мероприятие "Тысяча женщин в ак-элечеке - 2017", сообщила один из организаторов Эльнура Кулуева.

По ее словам, праздник состоится 4 марта во Дворце спорта имени Кожомкула.

"Мероприятие проводится второй раз. В прошлом году удалось собрать 300 женщин в элечеках. Нынешний праздник посвящен Году нравственности, воспитания и культуры", - сказала Кулуева.

Она пояснила, что мероприятие проводится в целях воспитания патриотизма, укрепления национального духа и единства.

"Таким образом мы хотим напомнить молодому поколению о большой роли женщины в семье, народных традициях и исторических корнях кыргызов", - отметила организатор.

Кулуева подчеркнула, что участницами праздника станут почтенные жительницы всех областей республики.

Элечек - один из древнейших кыргызских женских головных уборов в виде тюрбана, обязательно белого цвета. Первый раз молодые женщины надевали элечек, отправляясь в дом мужа. В свадебном напутствии невесте говорилось: "Пусть твой белый элечек не спадает с головы", это означало пожелание долгого семейного счастья. Элечек носили зимой и летом, без него не принято было выходить из юрты даже за водой.

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