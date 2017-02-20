В Кыргызстане без осадков — прогноз погоды на 21 февраля

20 февраля 2017, 20:23 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Во вторник в Бишкеке ночью и утром возможен туман, но осадков не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

На дорогах столицы гололедица, ветер переменный, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8...-10 градусов, днем от 1 до 3 мороза.

В Оше тоже без осадков. Температура воздуха такая же, как в Бишкеке.

В других регионах страны осадков не ожидается. На некоторых автодорогах сохраняется угроза схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.