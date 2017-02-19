"The OpenAsia": Пешком вокруг света: Что увидел американский путешественник в странах Центральной Азии

20 февраля 2017, 19:56 Комментарии

Известный американский журналист и писатель, автор журнала National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Пол Салопек продолжает свое пешее путешествие из Африки в Южную Америку. Именно этим маршрутом двигались первые древние люди, заселяя нашу планету. Год назад он добрался до Центральной Азии и прошел пешком весь Узбекистан и Казахстан. На днях он прибыл в Кыргызстан. Во время небольшой передышки в Бишкеке путешественник нашел время и рассказал "Открытой Азии онлайн" о своих впечатлениях, а также о том, зачем ему все это.

Пол Салопек начал свое пешее путешествие в 2013 году. К журналисту пришло осознание, что, передвигаясь на самолетах и автотранспорте, он упускает много впечатлений, и поэтому решился на столь грандиозный вояж. Его путь рамках проекта Out of Eden Walk (Прогулка из Рая) спонсируется крупнейшей научно-образовательной организацией США National Geographic. Он ведет страницу на своем личном сайте, рассказывая читателям обо всем увиденном и услышанном в пути. В день он тратит не больше 5 долларов.

Пол Салопек двигается согласно одной из гипотез ученых о расселении Homo sapiens по Земле и не преследует каких-либо спортивных целей, как и не претендует на рекорд. "История маленького человека" – вот главная задача путешественника. Пройдя множество стран и собираясь пройти еще столько же, Пол Салопек услышал множество повествований, которые и собирается рассказать миру.

Путешественник уже прошел 8 тысяч км. За все это время он сменил лишь 5 пар обуви. Путь завершится на краю Южной Америки, в Чили, и за все это время Салопек пересечет границы 30 стран мира.

Казахстан

Особых представлений о Казахстане у Пола не было. Он лишь знал, что в стране есть нефть, и развивается экономика. Как оказалось, Салопек вообще не собирался посещать Центральную Азию. Планы путешественника изменились после того, как он не смог получить визу в Иран. Позже он добрался до Западного Казахстана на корабле из Азербайджана - в город Актау.

- Самое первое впечатление об этом городе и Мангистауской области: за последние 15 лет население настолько развилось, что основная часть ушла по городам, и в регионе осталось мало коренного населения, которое уже утратило свои корни и свою кочевую культуру, - сказал он. Поэтому Полу – американцу! - приходилось обучать местных парней азам кочевой культуры. Пол вырос на ферме в Мексике и хорошо знал с детства, как нужно управляться с лошадьми.

Фотограф: Пол Салопек

- Центральная Азия отличается своим быстрым переходом в современность. Особенно это видно на примере Казахстана. После того, как там нашли нефть, население стремительно начало переселяться в города. В итоге была утрачена кочевая культура казахов. Сейчас такая же тенденция наблюдается и в других странах ЦА.

Самой большой проблемой путешествия был недостаток воды. Полу приходилось искать источники драгоценной жидкости через GPS-навигатор. Собираясь в путь, он вместе с местным археологом Андреем Астафьевым заполнял заранее колодцы баклажками воды. Колодцы эти были вырыты еще во времена Великого шелкового пути, и вот их-то путешественник потом и искал по GPS, пересекая казахскую степь.

Фотограф: Альбина Астафьева

Пол не опасался местных жителей, когда путешествовал по Казахстану.

- Мир намного безопаснее, чем мы думаем. Когда я работал военным корреспондентом и делал репортажи в "горячих точках", люди бежали от взрывов и выстрелов, а я, наоборот, летел в эпицентр событий. Тогда было опасно. Сейчас, путешествуя по миру, я понимаю, что он безопасен. В любой стране, куда я прихожу, все начинается с рукопожатия. Это знак дружбы, мира. В Казахстане мне помогал даже местный мафиози. Он мне помог найти лошадь, - рассказывает Салопек.

Вообще, по мнению Пола, в Казахстане живут уникальные люди.

- Я заметил в казахах предпринимательскую жилку. Они не боятся рисковать и постоянно экспериментируют. К примеру, взять моего проводника Эркина. Он продает у себя в городе металлы, но в ванной делает самогон. Он на полном серьезе хотел договориться со мною, как экспортировать его водку в США, и уже даже придумал ей название: "Водка кочевников". Честное слово он, не шутил.

Фотограф: Пол Салопек

Однажды Полу посчастливилось побывать в гостях у народного целителя из Мангистау Амира Хана и увидеть один из обрядов.

- Около древнего некрополя семьи Хана пациенты выстраиваются перед пылающим костром. Амир Хан "омывает" дымом горящего бараньего жира уши, глаза, головы людей. Затем Хан благословляет их рядом с могилой, упоминая имя предка, - рассказал путешественник.

В Казахстане есть места, напоминающие Колорадо и Техас. А вот быт людей запада страны путешественник сравнил с северной Африкой, так как жизнь людей в этих регионах зависит от скота.

Фотограф: Пол Салопек

Еда центральноазиатских стран Полу уже была знакома. Оказалось, что кухня наших республик не сильно отличается от арабских. Она такая же жирная. Но за все время пребывания в ЦА он составил свой рейтинг еды. В Казахстане- бешбармак. В Узбекистане ему понравилась самса с тыквой, а в Кыргызстане он выделил острое кесме и шашлык. При этом подчеркнул, что только в Кыргызстане есть ресторан мексиканской кухни, а в Актау самые лучшие бургеры, которые делает местный украинец.

Путешественник пересекал казахские степи не один, вместе с ним шли местные казахи и две лошади, которые перевозили вещи. Западный Казахстан он прошел пешком за полгода и оттуда отправился в Узбекистан.

Фотограф: Пол Салопек

Узбекистан Узбекистан оказался таким же гостеприимным, как и Казахстан. Пола всегда приглашали в дом на чай, спрашивали о делах, помогали покупать необходимые лекарства и помогли приобрести двух ослов для перевозки груза. Животных сторговали в Каракалпакстане, и весь этот долгий путь ослики проделали вместе с путешественником.

Фотограф: Джон Стенмайер

Так Пол прошел пешком плато Устюрт, Муйнак и Аральское море, а также Нукус, Хиву, Бухару, Самарканд и еще много чего. Самым ярким первым впечатлением был вкус фруктов. Салопек пришел в Узбекистан как раз во время сезона абрикосов и дынь.

Фотограф: Пол Салопек

Неизгладимое впечатление произвели на путешественника Самарканд и Маргилан. Он фотографировал памятники истории, шедевры архитектуры и зодчества, древние обряды и традиции.

Салопек остался под большим впечатлением от того, что увидел в Муйнаке.

- Аральская трагедия - это то, что человек может увидеть своими глазами: гибель моря, природы. И об этом надо говорить и показывать людям.

Фотограф: Пол Салопек

Кыргызстан Путешествие Пола по Кыргызстану только начинается. Сейчас он начал свой путь по Ошской области. О стране у американца уже было некое представление. Конечно, как журналист он знал о революциях, но всегда ассоциировал Кыргызстан с красивыми горами и Великим шелковым путем.

Фотограф: Пол Салопек

Находясь в Бишкеке, Пол часто слышал от местных жителей, что столичные маршрутки плохие. На этот счет у путешественника есть свое мнение.

- Десять лет я провел в Африке и поэтому с полной уверенностью могу сказать, что кыргызские маршрутки похожи на Боинги класса люкс - один человек занимает одно место. В африканских маршрутках на тебя могут сесть одновременно два человека.

В ходе путешествия Пол Салопек через каждые 160 км делает путевые записи, снимает видео, фото, то есть передает все, кроме запахов. В результате из этого материала будет смонтирован целый фильм.

После путешествия по Кыргызстану Пол отправится в Китай. Только часть пути по Поднебесной займет у него 14 месяцев. Пролив Беринга он будет пытаться переплыть на лодке, а потом вдоль побережья двух Америк спустится до Огненной Земли. Закончить это удивительное путешествие он собирается в 2020 году.

19 февраля 2017 года

http://theopenasia.net/articles/detail/peshkom-vokrug-sveta-chto-uvidel-amerikanskiy-puteshestvennik-v-stranakh-tsa/