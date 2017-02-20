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МИД требует от посольства России присутствия участника ДТП в следствии

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411143-ru.html

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20 февраля 2017, 20:14       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В Министерство иностранных дел Кыргызстана приглашен Временный поверенный в делах России в КР Алексей Мзареулов в связи с аварией в Бишкеке с участием автомашины дипломатического представительства, сообщила пресс-служба МИД.
Авария произошла 16 февраля в столице. Mercedes Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас". В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался. В диппредставительстве сообщили, что за рулем внедорожника находился первый секретарь посольства.
В ходе встречи, российской стороне была вручена нота МИД относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника аварии.
Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами Кыргызстана.
В отношении водителя джипа ранее было возбуждено уголовное дело.

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