МИД требует от посольства России присутствия участника ДТП в следствии

20 февраля 2017, 20:14 Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. В Министерство иностранных дел Кыргызстана приглашен Временный поверенный в делах России в КР Алексей Мзареулов в связи с аварией в Бишкеке с участием автомашины дипломатического представительства, сообщила пресс-служба МИД.

Авария произошла 16 февраля в столице. Mercedes Sprinter ехал по улице Васильева, а джип Toyota Land Cruiser Prado с номерами российского посольства направлялся по улице Фучика в сторону аэропорта "Манас". В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался. В диппредставительстве сообщили, что за рулем внедорожника находился первый секретарь посольства.

В ходе встречи, российской стороне была вручена нота МИД относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника аварии.

Посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что они находятся в постоянном контакте с семьей погибшего и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами Кыргызстана.

В отношении водителя джипа ранее было возбуждено уголовное дело.