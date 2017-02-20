В 8 мкр сносят незаконно построенное кафе (фото)

20 февраля 2017, 19:45 Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек (ДИЖС) производят снос незаконного кафе, расположенного в 8 мкр по ул. Саманчина. Как сообщила пресс-служба мэрии, в начале января постановлением мэрии за №1 2017 года был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. Как плановое мероприятие работы оперативного штаба первым состоялся снос незаконно строящегося пятиэтажного здания на улице Токтогула и пересечении Манаса.

В рамках работы штаба уже снесено кафе "Домино", расположенное по улице Панфилова - Абдымомунова, а также снесли двухэтажное здание на пересечении улиц Тоголок Молдо - Киевская, с юго-западной стороны дома №114 по ул. Киевская.

"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенные или строящиеся объекты, установленные и построенные без учета технологических требований и без разрешительных документов", - сообщили в муниципалитете.