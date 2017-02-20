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Первый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейса

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pervyj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411141-ru.html

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20 февраля 2017, 19:30       Комментарии

Первый рейс авиакомпании "Сомон Эйр" по маршруту Душанбе-Ташкент, который должен был состояться сегодня, не был осуществлён. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Как отмечается, уведомление об отказе было получено сегодня, причины отказа в письме не указывались.
Напомним, эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкент авиакомпания получили 10 февраля.
Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.
Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.

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