Первый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейса

20 февраля 2017, 19:30 Комментарии
Первый рейс авиакомпании "Сомон Эйр" по маршруту Душанбе-Ташкент, который должен был состояться сегодня, не был осуществлён. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Как отмечается, уведомление об отказе было получено сегодня, причины отказа в письме не указывались.
Напомним, эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкент авиакомпания получили 10 февраля.
Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.
Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.