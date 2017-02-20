Первый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейса

20 февраля 2017, 19:30 Комментарии

Первый рейс авиакомпании "Сомон Эйр" по маршруту Душанбе-Ташкент, который должен был состояться сегодня, не был осуществлён. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как отмечается, уведомление об отказе было получено сегодня, причины отказа в письме не указывались.

Напомним, эксплуатационное разрешение на осуществление полётов в аэропорт Ташкент авиакомпания получили 10 февраля.

Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.

Отметим, что между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прекращено в 1992 году.