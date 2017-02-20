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В Сирии погибли четыре российских военных советника

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-siri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411137-ru.html

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20 февраля 2017, 19:03       Комментарии

Четыре российских военных советника погибли в Сирии. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.
Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в ведомстве. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.
Инцидент произошел еще в прошлый четверг, 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса.
Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.

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