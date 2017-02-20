В Сирии погибли четыре российских военных советника

20 февраля 2017, 19:03 Комментарии

Четыре российских военных советника погибли в Сирии. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.

Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения, сообщили в ведомстве. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.

Инцидент произошел еще в прошлый четверг, 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса.

Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.