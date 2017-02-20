Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Первый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейсаПервый авиарейс Душанбе-Ташкент не состоялся, Узбекистан отказал в приеме рейсаМамонтов: Пропаганда в СМИ есть, идет информационная войнаМамонтов: Пропаганда в СМИ есть, идет информационная война

В правительстве хотят создать условия для IT-инноваций в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411136-ru.html

Похожие новости

Турсунбеков: Кыргызстану интересны практика и опыт европейского парламентаризма

Депутат Европарламента: Шаги Кыргызстана на пути парламентаризма и планы на будущее впечатляют

Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV

"Айтыш Фильм" презентовала новые короткометражные фильмы молодых кинорежиссеров Кыргызстана

Россия заинтересована в развитии промышленности Кыргызстана — эксперт РАН

20 февраля 2017, 19:15       Комментарии

"Цифровые вызовы и возможности индустрии информационно-коммуникационных технологий являются одними из ключевых тем. Наша цель заключается не только в обсуждении перспектив дальнейшего развития, но и в выработке условий, необходимых для успешного продвижения технологических инноваций", – заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 20 февраля, на круглом столе по обсуждению проблем бизнеса в сфере ИКТ.
На встрече обсуждены проблемы регулирования электронных платежных систем, вопросы преференций для местных компаний, проблемы налогообложения интернет-провайдеров и государственно-частного партнерства в сфере ИКТ.
"Абулгазиев отметил важность "сверки позиций" между властными структурами и представителями ИТ-сообщества для выработки подходов к решению проблем в данной отрасли. В условиях стремительного распространения информационных технологий большое число людей по-прежнему остается в стороне от широких выгод для устойчивого развития", – говорится в сообщении.
Он отметил, что для достижения максимального эффекта необходимо создать соответствующие условия для развития технологий. Это – законодательство, поощряющее конкуренцию и основанное на гибком регулировании и обеспечивающее всем открытые возможности: навыки и цифровая грамотность, эффективные прозрачные и подотчетные государственные институты.
"В совместной реализации проектов в сфере ИКТ цифровые дивиденды получат все – для бизнеса это экономический рост, для людей этой качественные услуги и занятость и для государственных структур это эффективность, прозрачность и подотчетность", – сказал первый вице-премьер-министр.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум