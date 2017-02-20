Мамонтов: Пропаганда в СМИ есть, идет информационная война

20 февраля 2017, 19:11 Комментарии

На российских телеканалах идет пророссийская пропаганда. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, выступая на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

Он отметил, что критика политики многих российских телеканалов уместна от представителей СМИ Кыргызстана. По его словам, былая журналистская этика забывается, но сейчас такое время, когда приходиться прибегать к субъективному анализу той или иной ситуации.

"Вы скажете: народ обрабатывают, так нельзя. Не без этого. Особенно сейчас, но надо иметь ввиду и то, что сейчас Россия не в простом положении. И то, что сейчас присутствует пропагандистская составляющая телевизионного вещания - это факт. Но я вам так скажу: когда все тихо мирно, то может быть и 10 мнений, и 2 версии, и объективность. Но когда все обостряется, идет информационная война", - заявил Мамонтов