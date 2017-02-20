День 20 Февраля: Система сдержек и противовесов выдала депутатам путевки заграницу

20 февраля 2017, 18:50 Комментарии

Президент Атамбаев слетал в Европу, где активно продвигал кыргызскую демократию. В столице Бельгии он встретился с руководством Евросоюза и получил 23 млн евро. 13 млн евро традиционно будут направлены на укрепление верховенства закона, а 10 млн евро дадут Жалал-Абадской области на развитие водоснабжения.

Кстати, с этой целью в делегацию был включен глава области Кыянбек Сатыбалдиев. Похоже, область не зря получила такой щедрый социальный пакет - результаты выборов у правящей партии в этой области вызывают озабоченность. Хуже только в Таласской области, но там слишком мало избирателей. С другой стороны 10 млн евро вряд ли сделают погоду для широких масс - раньше 100 млн долларов кредитов и грантов в "Таза Суу" ушли в песок.

В Брюсселе Атамбаев дал интервью Евроньюз, которая наполовину финансируется Европейской комиссией. В первую очередь, по словам президента, все еврочиновники интересовались, кто станет следующим президентом. Так как еврочинвоники не интересовались, кого поддержит СДПК, Атамбаев честно отвечал, что не знает.

Также казахские СМИ обратили внимание на слова Атамбаева, что в 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, в Кыргызстане были человеческие жертвы. Теперь казахский МИД сообщает, что ждет разъяснений от кыргызской стороны...

В противостоянии властей и оппозиции сложилась интересная ситуация. Оппозиция в лице Текебаева хочет найти богатства Атамбаева, но не может найти и ставит это в вину .... самому президенту. Мол, "обманул общество, что он богатый", и намек, что истинные богатства якобы президент укрыл. В интернете даже появилась новость, какие книжки издавал президент и почему он разбогател.

В ответ Генеральная прокуратура запросила у Государственной налоговой службы сведения об уплате налоговых отчислений ближайшими родственниками отдельных депутатов Жогорку Кенеша. В список попали 26 родственников депутатов Шыкмаматова, Саляновой и Текебаева, включая 8-летнего ребенка последнего. Тут задача, наоборот, показать, как три политика разбогатели после апрельской революции и, особенно, после якобы заключенного трастового соглашения по "Альфа Телекому".

Но бедность элиты вызывает озабоченность - оппозиционер Шыкмаматов может получить 15 лет с конфискацией имущества. У него есть очень оригинальное объяснение - мол продал машину жены неизвестным, а она оказалась у него на работе в Счетной палате...

Не меньшую озабоченность вызывает память и халатность судебных работников. В противостоянии Сарпашева с прокурорами и судьями появляются новые подробности. Во-первых, в пресс-службе Верховного суда сегодня сказали, что в определении от 2 ноябре 2016 года за подписью судьи Мулюкбаевой, из-за которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям, произошла досадная ошибка - неправильно поставили дату. Оказывается, почтальон определение Бишкекского городского суда нес в Бишкекский ГРС не 56 дней, а 58 дней. Другими словами, судья Мулюкбаева подписала определение не 2 ноября, а 31 октября. Во-вторых, сам секретарь судебного заседания Нуралиев вообще ничего не помнит. Судебная коллегия тоже ничего не помнит, так как категорически отказывается объяснить народу "секреты" судебной системы - одна судебная коллегия в один день выносит два разных решения...

В местных кенешах активно работает принцип сдержек и противовесов. Например, если тебя не выбрали главой сельской управы, ничего не остается, как только создать отсутствие кворума и добиться роспуска.

Самый оригинальным образом поступили депутаты Шаркской сельской управы в Кара-Суу, часть которой расположена на территории города Ош - 11 депутатов в лютые морозы поехали отдохнуть в санаторий в соседний Таджикистан, бросив все дела, даже важнейшую сессию. Но вряд ли путевка к Кайракумскому водохранилищу - это плата за срыв кворума, скорее это гарантия срыва кворума. Похоже, среди депутатов доверие на таком низком уровне, что группу пришлось вывезти в соседнюю страну. Как ни крути, это тоже демократия, правда, с диким лицом.