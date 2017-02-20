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Между Малайзией и КНДР разгорается конфликт из-за убийства Ким Чен Нама

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mezhdu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411132-ru.html

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20 февраля 2017, 18:28       Комментарии

Между Малайзией и Северной Кореей разгорается дипломатический конфликт после убийства в Куала-Лумпуре в начале этого месяца Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Малайзия 20 февраля отозвала своего посла в Пхеньяне и вызвал посла Северной Кореи для объяснения его высказываний с обвинениями Малайзии в сговоре "с внешними силами" в связи с расследованием.
Малайзия также предала гласности данные с кадрами с камер безопасности в аэропорту Куала-Лумпура, которые появились после нападение на Ким Чен Нама 13 февраля. Полагают, что две женщины намазали яд ему на лицо и он умер через несколько часов. В рамках расследования этого дела полиция задержала четырех человек и ведет поиски других подозреваемых.
Представители Южной Кореи и США полагают, что убийство было совершено агентами северокорейских спецслужб. Малайзия отказалась передать тело Ким Чен Нама, настаивая на проведении вскрытия. Предварительные результаты этого исследования, как ожидается, будут объявлены 22 февраля. МИД Малайзии сообщил, что тело будет передано кому-то из ближайших родственников.
Северокорейские СМИ не сообщили о произошедшем. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, и он жил в изгнании на протяжении многих лет, в основном в Макао.

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