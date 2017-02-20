Депутат Европарламента: Шаги Кыргызстана на пути парламентаризма и планы на будущее впечатляют

20 февраля 2017, 18:36 Комментарии

Депутат Европейского парламента, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-КР, член комитета по иностранным делам ЕП, член подкомитета по вопросам безопасности и обороны Ивета Григуле (Латвия) в ходе пресс-конференции по итогам очередного заседания комитета парламентского сотрудничества "ЕС-КР" отметила большие продвижения Кыргызстана на пути парламентаризма.

"Кыргызстан для Евросоюза важный партнёр, ЕС смотрит на вас как на единственную страну в регионе, которая стала на путь парламентской демократии. Конечно, Кыргызстан получил независимость не так давно, а на путь демократии встал лет 5 назад — это маленький срок, но те шаги которые вы уже сделали и ваши планы на будущее они впечатляют. И мы со своей стороны можем быть вместе с вами и поддерживать вас в дальнейшем укреплении демократии", — сказала она.

По ее словам, в ходе заседания комитета был обсужден ряд важных вопросов, в частности вопросы безопасности, экономики, пограничных проблем, а также борьба с терроризмом и наркотиками.

"Дискуссия была интенсивной и продуктивной, мы обсудили большой спектр сотрудничества. Но это не предел, вы всегда сможете чувствовать плечо друга в лице Евросоюза", — отметила г-жа Григуле.