Депутат Европарламента: Мы надеялись, что второе решение суда по Аскарову будет другим

20 февраля 2017, 18:49 Комментарии

Депутат Европейского парламента, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-КР, член комитета по иностранным делам ЕП, член подкомитета по вопросам безопасности и обороны Ивета Григуле (Латвия) в ходе пресс-конференции заявила, что вопрос приговора Азимжану Аскарову будет стоять на повестке дня.

"Европарламент и госпожа Могерини (Фредерика Могерини – Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в еврокомиссии) по этому поводу уже высказались. Действительно, когда это дело открылось еще раз, мы надеялись на другой результат, мы надеялись, что решение суда будет другим. Есть некоторые огорчения, что результат прошедшего суда такой какой есть, но европарламент в любом случае будет обращать большое внимание правам человека", — сказала она.

В свою очередь депутат Абдывахап Нурбаев отметил, что судебный процесс был открытым, каждый мог принять в нем участие.

"Решение суда уже есть и мы должны его принять каким бы оно ни было", — сказал он.